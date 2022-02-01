Момент поджога квартиры в Чертаново попал на видео

Следственный комитет РФ опубликовал видео с моментом поджога квартиры в московском районе Чертаново. На кадрах виден ранее задержанный подозреваемый.

На видео мужчина выходит из лифта на девятом этаже дома. В руках у него бутылка с жидкостью. Подозреваемый разливает эту жидкость перед дверью и поджигает ее, после чего спешно покидает место преступления.

Инцидент произошел 29 января в жилом доме, расположенном по улице Дорожной. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Пострадали двое мужчин, которые помогали соседке выбраться через окно. Оба госпитализированы в городскую больницу с ожогами различной степени тяжести. О мотивах поджога СК не сообщил.