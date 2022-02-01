Спасший девушку через окно во время пожара в Чертаново раскрыл детали происшествия

Молодой человек по имени Тимур, который спас девушку во время пожара в московском районе Чертаново, рассказал о подробностях произошедшего. По его словам, сначала девушка не могла ему довериться, чтобы прыгнуть, однако Тимур все же смог ее уговорить. Кроме того, говорит парень, обвиняемый в совершении поджога жил на нижних этажах в этом же доме.

«Когда я попробовал пробежать, настолько сильное пламя было, что это стало невозможным, и я понял, что у нас один выход - через окно. На этот момент я говорю Ирине: "Давай прыгай! Я тебя держу"», - рассказал Тимур в беседе с «360».

Напомним, что 29 января в жилом доме, расположенном по улице Дорожной в Москве, в квартире произошел пожар. Позднее были опубликованы кадры, на которых видно, что помещение практически полностью выгорело, а стены закоптило даже на лестничной клетке. Кроме того, представитель Следственного комитета сообщила, что с фигурантом уголовного дела проведены необходимые следственные действия. Сообщается, что в ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед районным судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.