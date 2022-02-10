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Медведева обратилась к Валиевой после скандала с допинг-тестом на ОИ

Ян Брацкий
15:52 10.02.2022
Ранее глава пресс-службы МОК назвал данные о проблемах с допинг-тестом россиянки слухами и спекуляциями.
Медведева обратилась к Валиевой после скандала с допинг-тестом на ОИ
© Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress
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Двукратный призер Олимпийских игр, российская фигуристка Евгения Медведева обратилась к Камиле Валиевой, оказавшейся в центре скандала на Олимпийских играх в Пекине. Медведева опубликовала в социальной сети пост со словами поддержки в адрес соотечественницы.

«Камила, ты знаешь, как я к тебе отношусь, слова тут излишни. Все, что я хотела сказать, ты уже услышала лично. Я всегда тебя поддержу. Я уверена, что в любом случае все будет хорошо», - написала Медведева на своей странице в Instagram.

Кроме того, Евгения обратилась к СМИ с просьбой не тиражировать непроверенные факты, а дождаться официальных заявлений.

На зимней Олимпиаде в столице КНР российские фигуристы одержали победу в командном турнире, однако церемония награждения победителей и призеров была отложена из-за юридических консультаций. Позже выяснилось, что причиной заминки стал допинг-тест Валиевой.

Ранее пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина заявила, что Камила Валиева не отстранена от участия в зимних Олимпийских играх. В свою очередь, глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что данные о проблемах с допинг-тестом россиянки являются слухами и спекуляциями.

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