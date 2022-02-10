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В МОК назвали спекуляциями информацию СМИ о допинг-тесте Валиевой

Анна Назайкина
06:54 10.02.2022
Возникла ситуация, которая требует юридических консультаций, отметил Марк Адамс.
В МОК назвали спекуляциями информацию СМИ о допинг-тесте Валиевой
© Фото: Dmitry Golubovich, GlobalLookPress
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Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что не будет комментировать информацию СМИ о том, что награждение фигуристов перенесли из-за проблем с допингом у российской спортсменки Камилы Валиевой, так как эти данные являются слухами и спекуляциями.

«Я вам напомню, что МОК передал полномочия по допинг-пробам Спортивному арбитражному суду и Международному агентству по тестированию…Что касается церемонии и ее отмены, это спекуляция. Нужно проявить терпение, чтобы это все пришло к конкретному результату есть ситуация, которая требует юридических консультаций. Информация о том, что это допинговый случай – слухи», - сказал он журналистам.

Напомним, что в понедельник, 7 февраля, российским фигуристам удалось завоевать победу в командном турнире по фигурному катанию на ОИ. Олимпийской чемпионкой, в частности, стала Камила Валиева, показавшая выступление в одиночном женском катании.

Церемония награждения победителей и призеров турнира была запланирована на вторник, 8 февраля, однако впоследствии ее перенесли на неопределенный срок. Накануне в СМИ появились сообщения, что задержка церемонии награждения произошла из-за проблем с допинг-пробой у россиянки Валиевой.

Впоследствии Минспорта РФ назвало преждевременными комментарии относительно появившейся в СМИ информации. В ведомстве отметили, что позиция РФ состоит в неуклонном противодействии любым видам нарушений спортивных правил и олимпийской этики.

Сегодня, 10 февраля, Валиева приняла участие в тренировке в Столичном дворце спорта, где 15 февраля начнутся соревнования по фигурному катанию среди женщин на зимних Олимпийских играх в Пекине.

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