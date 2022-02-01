Друг Куравлева рассказал, где провел артист последние дни

Депутат Государственной думы Павел Пожигайло рассказал «Звезде», что последние дни жизни народный артист РСФСР Леонид Куравлев провел в московском хосписе. Депутат отметил, что актер получил там должный уход.

«В хосписе да, на (улице. - Прим. ред.) Доватора. И я вас уверяю, там условия... и обезболивание, и уход. И вообще человеческая атмосфера. Даже концерт его проводили в свое время», - рассказал Пожигайло.

Леонид Куравлев был похоронен на Троекуровском кладбище рядом с коллегой - народным артистом РФ Владимиром Ухиным. До этого состоялась церемония прощания с артистом, прошедшая в закрытом режиме.

Куравлев скончался 30 января в возрасте 85 лет. До этого знаменитого актера госпитализировали в больницу в Коммунарке с диагнозом «воспаление легких». При этом проведенные тесты на коронавирус дали отрицательный результат.