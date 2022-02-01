В Москве началось прощание с Леонидом Куравлевым

В Москве началась церемония прощания с народным артистом РСФСР Леонидом Куравлевым. Мероприятие проходит в закрытом формате.

Как сообщает «Интерфакс», артист будет похоронен на Троекуровском кладбище. Закрытый формат церемонии был выбран по желанию родственников.

Куравлев скончался 30 января в возрасте 85 лет. До этого знаменитого актера госпитализировали в больницу в Коммунарке с диагнозом «воспаление легких». При этом проведенные тесты на коронавирус дали отрицательный результат. Соболезнования родным и близким артиста выразил президент РФ Владимир Путин.

Куравлев считался мастером актерской импровизации. За годы своей творческой деятельности он снялся в десятках фильмов, самыми известными из которых являются «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Самая обаятельная и привлекательная».