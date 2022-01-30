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Умер Леонид Куравлев

Ян Брацкий
12:12 30.01.2022
Леониду Вячеславовичу было 85 лет.
Умер Леонид Куравлев
© Фото: Anatoly Lomokhov, GlobalLookPress
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Сегодня стало известно о смерти легендарного советского и российского актера Леонида Куравлева. Информацию об этом «Звезде» подтвердил депутат МГД, председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям, Народный артист России Евгений Герасимов. Десятого января знаменитого актера госпитализировали в больницу в Коммунарке с диагнозом «воспаление легких». При этом проведенные тесты на коронавирус дали отрицательный результат.

Пролечив артиста, врачи отправили его в другое медицинское учреждение для прохождения реабилитации.

Куравлев считался мастером актерской импровизации. За годы своей творческой деятельности он снялся в десятках фильмов, самыми известными из которых являются: «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Самая обаятельная и привлекательная». Леониду Вячеславовичу было 85 лет.

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