Умер Леонид Куравлев

Сегодня стало известно о смерти легендарного советского и российского актера Леонида Куравлева. Информацию об этом «Звезде» подтвердил депутат МГД, председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям, Народный артист России Евгений Герасимов. Десятого января знаменитого актера госпитализировали в больницу в Коммунарке с диагнозом «воспаление легких». При этом проведенные тесты на коронавирус дали отрицательный результат.

Пролечив артиста, врачи отправили его в другое медицинское учреждение для прохождения реабилитации.

Куравлев считался мастером актерской импровизации. За годы своей творческой деятельности он снялся в десятках фильмов, самыми известными из которых являются: «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Самая обаятельная и привлекательная». Леониду Вячеславовичу было 85 лет.