Леонида Куравлева похоронили на Троекуровском кладбище

На Троекуровском кладбище в Москве был похоронен народный артист РСФСР Леонид Куравлев. Его могила расположена рядом с могилой его коллеги - народного артиста РФ Владимира Ухина.

Ранее состоялась церемония прощания с Куравлевым. Мероприятие проходило в закрытом режиме.

Куравлев скончался 30 января в возрасте 85 лет. До этого знаменитого актера госпитализировали в больницу в Коммунарке с диагнозом «воспаление легких». При этом проведенные тесты на коронавирус дали отрицательный результат. Соболезнования родным и близким артиста выразил президент РФ Владимир Путин.

Куравлев считался мастером актерской импровизации. За годы своей творческой деятельности он снялся в десятках фильмов, самыми известными из которых являются «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Самая обаятельная и привлекательная».