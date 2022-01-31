В стране и мире Путин выразил соболезнования близким Куравлева и Мережко Алексей Курильченко Дмитрий Песков назвал артистов всенародно любимыми людьми искусства. © Фото: Kremlin Pool, Global Look Press Читайте нас на: Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким актера Леонида Куравлева и режиссера Виктора Мережко, которые скончались 30 января. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «К сожалению, очень печальные новости пришли за выходные дни: и Куравлев, и Мережко (умерли. - Прим. ред.). Это очень-очень печальные новости. Это действительно были очень талантливые и всенародно любимые люди искусства», - отметил представитель Кремля. Народный артист РСФСР Леонид Куравлев скончался 30 января в возрасте 85 лет. Его похоронят на Троекуровском кладбище, рядом с могилой супруги. В тот же день умер народный артист России, режиссер, актер и автор сценариев более 50 кинокартин Виктор Мережко - ему было 84 года. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика