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Козак оценил встречу в «нормандском формате» в Берлине

Иван Линдеманн
02:50 11.02.2022
По его словам, Киев отказался цитировать в итоговом документе Минские соглашения, касающиеся Донбасса, в том числе, что его статус «должен решаться в консультациях и обсуждениях с представителями отдельных районов».
Козак оценил встречу в «нормандском формате» в Берлине
© Фото: Yevgeny Philippov Global Look Press
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Переговоры политических советников в «нормандском формате» в Германии завершились без ощутимых результатов и заявлений. Об этом сообщил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак.

Он отметил, что встреча продолжалась почти 9 часов.

«Мы пытались согласовать итоговое заявление наших переговоров, отталкиваясь от предыдущей встречи в Париже 26 января... Но преодолеть эти разногласия сегодня не удалось», - сказал Козак на брифинге по итогам переговоров.

По его словам, Киев отказался цитировать в итоговом документе Минские соглашения, касающиеся Донбасса, в том числе, что его статус «должен решаться в консультациях и обсуждениях с представителями отдельных районов (прим.ред. - Донецкой и Луганской областей)».

Козак добавил, что стороны до последнего пытались найти различные компромиссные формулировки.

«Без единой позиции в "нормандском формате" в минском переговорном процессе согласия не будет. Его нет уже восемь лет», - сказал он.

О том, что сторонам не удалось согласовать совместный документ, заявил и глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Он выразил надежду, что в скором времени советники соберутся на новую встречу.

На этой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что украинские власти взяли курс на демонтаж Минских соглашений: нет подвижек по вопросам конституционной реформы, амнистии, местных выборов, правовых аспектов особого статуса Донбасса, до сих пор не закреплена в украинском законодательстве и формула Штайнмайера. По словам главы государства, Киев по-прежнему игнорирует все возможности мирного восстановления территориальной целостности страны путем прямого диалога с Донецком и Луганском.

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