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Путин: мы готовы дать Порошенко политическое убежище

Иван Линдеманн
00:08 08.02.2022
Кроме того, президент высказался по вопросу минских договоренностей. По словам Путина, киевские власти взяли курс на демонтаж этих соглашений: нет подвижек по вопросам конституционной реформы, амнистии, местных выборов, правовых аспектов особого статуса Донбасса.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: imago stock&people, Globallookpress
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Россия готова предоставить политическое убежище бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

«Кстати говоря, в свое время, когда господин Порошенко был еще президентом Украины, я ему говорил, что если у него возникнут какие-то сложности в будущем, Россия готова предоставить ему политическое убежище. Он тогда иронизировал по этому вопросу», - сказал президент РФ.

Путин подчеркнул, что сегодня подтверждает свое предложение, несмотря на разногласия с Порошенко по урегулирования конфликта в Донбассе.

«Я считаю, что он наделал много ошибок в этом направлении. Но все-таки его преследование как государственного преступника, на мой взгляд, чрезмерная заявка на "успех" действующего сегодня украинского руководства. Мы готовы таким, как господин Порошенко, предоставить убежище в России», - отметил Путин.

Кроме того, президент высказался по вопросу минских договоренностей. По словам Путина, киевские власти взяли курс на демонтаж этих соглашений: нет подвижек по вопросам конституционной реформы, амнистии, местных выборов, правовых аспектов особого статуса Донбасса.

«До сих пор не закреплена в Украинском законодательстве и формула Штайнмайера. Киев по-прежнему игнорирует все возможности мирного восстановления территориальной целостности страны путем прямого диалога с Донецком и Луганском», - сказал глава государства.

В ходе пресс-конференции Путин также заявил, что Макрон прибыл в Москву для обсуждения вопросов, связанных с обеспечением европейской и глобальной безопасности. Но, как отметил президент РФ, США и НАТО в своих ответах на гарантии безопасности проигнорировали ключевые озабоченности России.

Что касается Порошенко, то 20 декабря 2021 года ему объявили подозрение в государственной измене и содействии терроризму. Следствие считает, что во время своего президентства он был причастен к закупкам угля с территорий Донбасса. По так называемому «угольному делу» также проходит глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

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