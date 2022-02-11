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Переговоры политсоветников «нормандской четверки» в Берлине длятся более семи часов

Иван Линдеманн
00:03 11.02.2022
Общение сторон происходит на дипломатической вилле Борзиг.
Переговоры политсоветников «нормандской четверки» в Берлине длятся более семи часов
© Фото: МИД РФ, РИА Новости
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Переговоры политсоветников стран «нормандской четверки» в Берлине продолжаются уже более семи часов. Общение сторон происходит на дипломатической вилле Борзиг.

В переговорах участвуют представители России, Украины, Франции и Германии. От Российской Федерации на встрече присутствует заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак.

Ранее стало известно, что политические советники лидеров стран «нормандской четверки» согласовали совместное коммюнике по итогам встречи в Париже. Это первое согласованное «четверкой» коммюнике с 2019 года.

«Нормандская четверка» - Россия, Украина, Франция и Германия – это страны, которые заняты в урегулировании конфликта в Донбассе. В ходе предыдущей встречи в Париже стороны сошлись во мнении, что обе стороны конфликта на Украине обязаны соблюдать режим прекращения огня. Беседа была позитивно воспринята всеми представителями «четверки».

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