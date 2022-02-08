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Путин призвал украинские власти набраться мужества

Иван Линдеманн
01:34 08.02.2022
Президент России подчеркнул, что Киеву следует начать работать в соответствии с Минскими договоренностями.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Sergei Chuzavkov, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Власти Украины должны набраться мужества и признать все то, что зафиксировано в Минских соглашениях. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Президент России подчеркнул, что Киеву следует начать работать в соответствии с договоренностями.

«Ведь нынешнее руководство шло на выборы под лозунгом решения вопроса в Донбассе мирным путем. Я очень надеюсь, что так в конце концов и будет сделано, когда придет осознание того, что по-другому невозможно поступить», - отметил глава государства.

Пока же, подчеркнул Путин, украинские власти взяли курс на демонтаж Минских соглашений: нет подвижек по вопросам конституционной реформы, амнистии, местных выборов, правовых аспектов особого статуса Донбасса, до сих пор не закреплена в украинском законодательстве и формула Штайнмайера.

«Киев по-прежнему игнорирует все возможности мирного восстановления территориальной целостности страны путем прямого диалога с Донецком и Луганском», - сказал глава государства.

Путин заявил, что альтернативы Минским договоренностям нет. В связи с этим президент обратился к Киеву: «нравится - не нравится, терпи, моя красавица».

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