Министр спорта Матыцин призвал проявить уважение к фигуристке Валиевой

Министр спорта РФ Олег Матыцин попросил воздержаться от преждевременных комментариев по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

В пятницу Международное агентство тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. РУСАДА наложило на Камилу Валиеву временное отстранение. Однако после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято.

«Важнейшим аспектом нашей антидопинговой политики является защита прав чистых спортсменов, соблюдение принципа презумпции невиновности и права спортсмена на объективное разбирательство дела», - подчеркнул министр, передает РИА Новости.

Он отметил, что Минспорт оказывает всю необходимую поддержку Федерации фигурного катания на коньках России и самой спортсменке.

«Мы продолжим оказывать всю необходимую поддержку нашей спортсменке и Федерации фигурного катания на коньках России. Просим всех проявить уважение к юной фигуристке и воздержаться от преждевременных комментариев», - подчеркнул Матыцин.

В понедельник, 7 февраля, российским фигуристам удалось завоевать победу в командном турнире по фигурному катанию на ОИ. Олимпийской чемпионкой, в частности, стала Камила Валиева, которая выступила в одиночном женском катании.

Церемонию награждения победителей и призеров турнира назначили на вторник, 8 февраля, однако впоследствии ее перенесли на неопределенный срок. Затем в СМИ появились сообщения, что задержка церемонии награждения произошла из-за проблем с допинг-пробой у спортсменки.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию вокруг Камилы Валиевой, заявил, что на данный момент WADA и МОК занимаются ситуацией с результатами допинг-пробы спортсменки. Представитель Кремля также призвал дождаться итогов разбирательства.