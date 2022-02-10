Валиеву не отстраняли от участия в Олимпийских играх в Пекине

Российскую фигуристку Камилу Валиеву не отстранили от участия в Олимпийских играх-2022 в Пекине. Об этом заявила пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина. В четверг россиянка вышла на тренировку в Столичном дворце спорта Пекина.

«Камила не отстранена от участия в Играх. Ждем официальных заявлений МОК. Что касается вручения медалей в командном турнире, с датой также должен определиться МОК», - уточнила Ольга Ермолина, передает РИА Новости.

Напомним, россиянка Камила Валиева 7 февраля принимала участие в командном турнире в составе сборной России, которая выиграла золотые медали ОИ. Церемонию награждения призеров командных соревнований сначала перенесли с понедельника на вторник, позже - на неопределенное время.

Накануне издание Inside the Games сообщило, что задержка церемонии награждения связана с допинг-пробой Камилой Валиевой.

Ранее глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что данные о допинге являются слухами и спекуляциями. Он добавил, что возникла ситуация, которая требует юридических консультаций.

В свою очередь тренер Камилы Валиевой Этери Тутберидзе, прокомментировав скандал вокруг своей подопечной, отметила, что не занимается подобными сплетнями.