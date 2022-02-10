Тутберидзе впервые отреагировала на допинг-скандал вокруг Валиевой на ОИ

Тренер российской фигуристки Камилы Валиевой Этери Тутберидзе прокомментировала сообщения СМИ о том, что награждение фигуристов перенесли из-за проблем с допингом у 15-летней российской спортсменки на Олимпийских играх в Пекине.

«Сплетнями не занимаюсь», - заявила Тутберидзе журналистам, которые попросили ее прокомментировать сложившуюся ситуацию.

Напомним, что в понедельник, 7 февраля, российским фигуристам удалось завоевать победу в командном турнире по фигурному катанию на ОИ. Олимпийской чемпионкой, в частности, стала Камила Валиева, показавшая выступление в одиночном женском катании.

Церемония награждения победителей и призеров турнира была запланирована на вторник, 8 февраля, однако впоследствии ее перенесли на неопределенный срок. Накануне в СМИ появились сообщения, что задержка церемонии награждения произошла из-за проблем с допинг-пробой у россиянки Валиевой.

Впоследствии Минспорта РФ назвало преждевременными комментарии относительно появившейся информации. В ведомстве отметили, что позиция РФ состоит в неуклонном противодействии любым видам нарушений спортивных правил и олимпийской этики.

Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что эти данные являются слухами и спекуляциями. Он добавил, что возникла ситуация, которая требует юридических консультаций.

Сегодня, 10 февраля, Валиева приняла участие в тренировке в Столичном дворце спорта, где 15 февраля начнутся соревнования по фигурному катанию среди женщин на зимних Олимпийских играх в Пекине.