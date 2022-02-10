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Нарышкин рассказал о подготовке Украины к войне в Донбассе

Роман Захаров
17:13 10.02.2022
По данным СВР, Вооруженные силы Украины готовят провокацию на линии разграничения в Донбассе.
Нарышкин рассказал о подготовке Украины к войне в Донбассе
© Фото: Сухопутні війська ЗС України, Facebook
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Украина ведет полномасштабную подготовку к войне в Донбассе. Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, отметив, что все боеспособные части ВСУ сейчас сконцентрированы у линии разграничения.

«Приготовления идут полным ходом, их не скрыть. Все хоть в какой-то степени боеспособные части ВСУ сконцентрированы на границе с Донбассом. Идет массированная переброска сотен тонн военной техники и боеприпасов с баз США в Европе, из Великобритании, Канады. Наращивается контингент советников и инструкторов из натовских сил спецназначения. Есть даже информация о появлении многонациональных отрядов боевиков-джихадистов», - объяснил глава СВР в беседе с «Московским комсомольцем».

Нарышкин также рассказал, что ВСУ готовят провокацию на линии разграничения в Донбассе. По его словам, украинские военные намерены действовать в стиле «Белых касок» в Сирии.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что мирное решение конфликта в Донбассе осложнено поставками США и НАТО вооружений Киеву.

Восьмого февраля официальный представитель управления Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко, ссылаясь на данные разведки, заявил, что в ближайшее время более 100 бойцов сил спецопераций Великобритании прибудут в Донбасс.

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