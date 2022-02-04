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МИД РФ заявил, что мирное решение конфликта в Донбассе осложнено поставками США И НАТО вооружений Киеву

Марина Крижановская
12:27 04.02.2022
Мария Захарова отметила, что с начала 2022 года в Донбассе зафиксировано уже более трех тысяч нарушений.
МИД РФ заявил, что мирное решение конфликта в Донбассе осложнено поставками США И НАТО вооружений Киеву
© Фото: GeneralStaff.ua, Globallookpress
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала Соединенные Штаты и Североатлантический альянс прекратить в незамедлительном порядке снабжение военным вооружением украинских властей. Также она призвала прекратить истерию вокруг самопровозглашенных республик Донбасса и всего вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.

«США в первую очередь и страны НАТО продолжают подвозить на Украину новые партии военной помощи, как они это называют. И все больше затрудняется, таким образом, поиск мирного решения конфликта в Донбассе. Естественно, все это опять же идет на руку партии войны на Украине, тем людям, которые все время призывают всех там переубивать», - рассказала Захарова во время очередного брифинга.

Российский дипломат отметила нарушение с июля 2020 года режима прекращения огня. Также добавила, что с начала текущего года в Донбассе зафиксировано уже более трех тысяч нарушений.

«Мы призываем страны НАТО незамедлительно прекратить нагнетание истерики вокруг внутриукраинского конфликта, прекратить военное снабжение и поддержку Киева как одной из конфликтующих сторон на востоке Украины», - подытожила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Накануне коллега Марии Захаровой, представитель МИД ДНР, заявила, что новые обстрелы Донбасса будут вызваны поставками оружия. Полномочный представитель самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины, глава Министерства иностранных дел ДНР Наталья Никонорова сказала, что «очевиден вывод: поставка любого вооружения украинским властям приводит к новым обстрелам Донбасса».

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