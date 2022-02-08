ЛНР предупредила о скором прибытии в Донбасс более 100 британских спецназовцев

Официальный представитель управления Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко заявил, что в ближайшее время более 100 бойцов сил спецопераций Великобритании прибудут в Донбасс.

«Несмотря на то что Великобританией официально заявляется, что эти военнослужащие являются инструкторами, нашей агентурной разведкой получены сведения, что спецназовцы прибыли в составе штатных подразделений и могут выполнять задачи по проведению разведывательно-диверсионных действий», - сказал Филипоненко, передает ТАСС.

По его словам, были также получены данные о результатах проверки состояния боеготовности украинских воинских частей к началу наступательной операции.

«В ходе проверки главнокомандующий ВСУ указал на крайне низкую укомплектованность воинских частей медперсоналом и неготовность медицинских учреждений к приему большого количества раненых», - также подчеркнул Филипоненко.

Он отметил, что главнокомандующий ВСУ поставил задачу доукомплектовать подразделения медперсоналом в краткие сроки.

Днем ранее в управлении Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщили, что в Донбасс приехали военные из Польши.

Подчеркивалось, что в районе населенного пункта Попасная были замечены две группы вооруженных людей, в каждой до 20 человек.