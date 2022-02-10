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Нарышкин заявил о подготовке провокаций СБУ и ВСУ в стиле «Белых касок» в Донбассе

Ян Брацкий
16:59 10.02.2022
По словам директора Службы внешней разведки, западные пропагандистские СМИ уже находятся в состоянии готовности.
Нарышкин заявил о подготовке провокаций СБУ и ВСУ в стиле «Белых касок» в Донбассе
© Фото: Сухопутні війська ЗС України, Facebook
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На линии разграничения в Донбассе готовятся провокации СБУ и Вооруженных сил Украины. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. По его мнению, провокаторы намерены действовать в стиле «Белых касок» в Сирии.

«Готовятся провокации СБУ и ВСУ на линии разграничения в Донбассе и их "документирование" в стиле фальшивок "Белых касок" в Сирии. Контингент "пропагандистских сил быстрого развертывания" западных СМИ там же многократно увеличен», - заявил Нарышкин в интервью газете «МК».

При этом, отметил он, активно подталкиваемая к военной авантюре власть в Киеве понимает свою судьбу после разжигания конфликта и осознает всю тяжесть его последствий.

Ранее в управлении Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщили, что в Донбасс приехали военные из Польши. В ведомстве утверждают, что в районе населенного пункта Попасная были замечены две группы вооруженных людей, в каждой до 20 человек. В Народной милиции предположили, что перед возможным началом наступления ВСУ наемники могут попытаться нанести максимальный урон объектам гражданской инфраструктуры, чтобы вынудить подразделения ДНР на ответные действия.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что мирное решение конфликта в Донбассе осложнено поставками США и НАТО вооружений Киеву.

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