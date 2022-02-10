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Добро пожаловать в Крым: кадры захода отряда БДК ВМФ России в Севастополь

13:14 10.02.2022
Корабли обогнули Европу и преодолели около 7 000 морских миль. По пути они зашли в пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском Тартусе. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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«Звезда» публикует кадры захода в Севастополь отряда больших десантных кораблей ВМФ России. 

В состав отряда входят БДК «Королев», «Минск», «Калининград», «Петр Моргунов», «Георгий Победоносец» и «Оленегорский горняк». Они завершили межфлотский переход вокруг Европы и зашли в главную базу Черноморского флота - порт Севастополь. 

Там экипажи проведут послепоходовый осмотр, пополнят запасы ГСМ, питьевой воды и продовольствия. Также им выдастся возможность отдохнуть. 

Корабли преодолели около 7 000 морских миль. По пути они зашли в пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском Тартусе. 

В ближайшее время БДК продолжат выполнение задач в соответствии с планом боевой подготовки флота. 

Ранее сообщалось, что Черноморский флот проведет учения корабельных тактических групп. Также военнослужащие Черноморского флота отразили нападение «диверсантов» на пункт базирования кораблей.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Юрий Хведчин

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