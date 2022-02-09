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Военнослужащие Черноморского флота отразили нападение «диверсантов» на пункт базирования кораблей

07:38 09.02.2022
В ходе тренировки водолазы-спецназовцы отработали приемы боя с холодным оружием.
Военнослужащие Черноморского флота отразили нападение «диверсантов» на пункт базирования кораблей
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Как обезвредить подводных диверсантов - демонстрируют бойцы Черноморского флота. В Новороссийске проходит тренировка по обороне пункта базирования кораблей.

Задействован специальный отряд, чья задача защищать военно-морскую базу от скрытых атак. Из-за плохой погоды учения проходят в бассейне. В остальном условия не отличаются от боевых.

Водолазы-спецназовцы отрабатывают приемы боя с холодным оружием, а также стрельбу из особых подводных пистолетов. Используют и технику - подводного робота, который с помощью гидроакустики помогает обнаружить противника.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Олег Давыденко

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