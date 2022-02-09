Армия Военнослужащие Черноморского флота отразили нападение «диверсантов» на пункт базирования кораблей В ходе тренировки водолазы-спецназовцы отработали приемы боя с холодным оружием. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Как обезвредить подводных диверсантов - демонстрируют бойцы Черноморского флота. В Новороссийске проходит тренировка по обороне пункта базирования кораблей. Задействован специальный отряд, чья задача защищать военно-морскую базу от скрытых атак. Из-за плохой погоды учения проходят в бассейне. В остальном условия не отличаются от боевых. Водолазы-спецназовцы отрабатывают приемы боя с холодным оружием, а также стрельбу из особых подводных пистолетов. Используют и технику - подводного робота, который с помощью гидроакустики помогает обнаружить противника. Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Олег Давыденко В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика