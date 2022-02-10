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Отряд больших десантных кораблей ВМФ России зашел в Севастополь

10:00 10.02.2022
За время межфлотского перехода вокруг Европы корабли преодолели около 7000 морских миль.
Отряд больших десантных кораблей ВМФ России зашел в Севастополь
© Фото: ТРК "Звезда"
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Отряд больших десантных кораблей Военно-Морского Флота России в составе «Королев», «Минск», «Калининград», «Петр Моргунов», «Георгий Победоносец» и «Оленегорский горняк» завершил межфлотский переход вокруг Европы. В настоящий момент корабли заходят в главную базу Черноморского флота – город Севастополь.

«В Севастополе экипажи кораблей проведут послепоходовый осмотр, пополнят запасы горюче-смазочных материалов, питьевой воды и продовольствия, а также получат возможность для отдыха», - сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2 ранга Алексей Рулев.

За время похода корабли преодолели около 7000 морских миль и осуществили заход в пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском порту Тартус.

В ближайшее время отряду больших десантных кораблей ВМФ России предстоит продолжить выполнение задач в соответствии с планом боевой подготовки Военно-Морского Флота.

Серия учений во всех зонах ответственности флотов проходит в январе-феврале в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил России на 2022 год. Общее руководство осуществляет главком ВМФ РФ Николай Евменов.

Учения проводятся одновременно на всех флотах ВМФ России, чтобы защитить российские национальные интересы в Мировом океане, противодействовать военным угрозам с моря.

Всего к участию в мероприятиях привлечено свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов

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