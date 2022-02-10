Черноморский флот проведет учения корабельных тактических групп
Черноморский флот проведет совместные учения однородных и разнородных корабельных тактических групп. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.
«Следующим этапом боевой подготовки тральных сил Черноморского флота станет противоминное обеспечение планового совместного учения однородных и разнородных корабельных тактических групп в акватории Черного моря», - говорится в сообщении.
А сегодня экипажи тральщиков Черноморского флота «Валентин Пикуль» и «Вице-адмирал Захарьин» отработали постановку минных заграждений и проводку кораблей.
Кроме того, они уничтожили условные морские мины из артиллерийских орудий, а также отбили условную воздушную атаку.
Ранее сообщалось, что военнослужащие Черноморского флота отразили нападение «диверсантов» на пункт базирования кораблей.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Юрий Хведчин