Армия Черноморский флот проведет учения корабельных тактических групп Предстоящие учения будут поддержаны тральными силами Черноморского флота - они будут отвечать за противоминное обеспечение. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Черноморский флот проведет совместные учения однородных и разнородных корабельных тактических групп. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота. «Следующим этапом боевой подготовки тральных сил Черноморского флота станет противоминное обеспечение планового совместного учения однородных и разнородных корабельных тактических групп в акватории Черного моря», - говорится в сообщении. А сегодня экипажи тральщиков Черноморского флота «Валентин Пикуль» и «Вице-адмирал Захарьин» отработали постановку минных заграждений и проводку кораблей. Кроме того, они уничтожили условные морские мины из артиллерийских орудий, а также отбили условную воздушную атаку. Ранее сообщалось, что военнослужащие Черноморского флота отразили нападение «диверсантов» на пункт базирования кораблей. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Юрий Хведчин В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика