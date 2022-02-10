В МИД РФ заявили, что есть шансы возобновить СВПД с Ираном уже в ближайшее время

В Министерстве иностранных дел России заявили, что существуют шансы возобновить Совместный всеобъемлющий план действий с Ираном уже в ближайшее время. Об этом сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«По иранскому "сюжету" у нас единое мнение, что есть шансы в ближайшее время возобновить в полном объеме выполнение СВПД, но здесь еще необходимо пройти немалый путь», - сообщил Лавров в ходе пресс-конференции после встречи с главой МИД Британии Лиз Трасс.

Ранее Путин на встрече с президентом Ирана попросил его озвучить позицию по СВПД. А в США заявили, что они восстановят послабления санкций по ядерной программе Ирана.

При этом постпред России в Вене заявил о сигнале США о вступлении ядерных переговоров с Ираном в финальную стадию.