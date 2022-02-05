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Постпред РФ в Вене заявил о сигнале США о вступлении переговоров по СПВД в финальную стадию

Алексей Курильченко
14:18 05.02.2022
По словам Михаила Ульянова, решение США позволит вернуться в соблюдению сделки с Тегераном 2015 года.
Постпред РФ в Вене заявил о сигнале США о вступлении переговоров по СПВД в финальную стадию
© Фото: Iranian Presidency, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Решение США восстановить исключения из режима санкций в отношении ядерной программы Ирана можно расценивать как сигнал о вступлении переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СПВД) в финальную стадию. Об этом заявил постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Решение США восстановить "ядерные" исключения - это шаг в верном направлении. Это поможет ускорить восстановление СВПД и взаимное возвращение США и Ирана к соблюдению сделки 2015 года. Это также может служить показателем того, что переговоры в Вене вступили в финальную стадию», - написал Ульянов в Twitter.

Ранее администрация США решила восстановить отмененные ранее исключения из режима санкций в отношении ядерной программы Ирана. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента.

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