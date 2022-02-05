США восстановят послабления санкций по ядерной программе Ирана

Администрация США решила восстановить отмененные ранее исключения из режима санкций в отношении ядерной программы Ирана, заявил официальный представитель Госдепартамента.

«Мы приняли решение восстановить исключения из санкций, чтобы дать возможность третьим сторонам участвовать в проектах ядерного нераспространения и безопасности в Иране из-за растущих опасений по поводу (ядерного - прим. ред.) нераспространения - в частности, из-за растущих запасов обогащенного урана в Иране», - цитирует РИА Новости слова чиновника американского дипведомства.

При этом дипломат подчеркнул, что в Вашингтоне рассматривают такой шаг не как уступку Тегерану, а как необходимую меру.

Напомним, в январе президент РФ Владимир Путин и его иранский коллега Сейед Эбрахим Раиси обсудили позицию Тегерана по СВПД - Совместному всеобъемлющему плану действий по Иранской ядерной программе.