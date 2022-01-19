Путин на встрече с президентом Ирана попросил его озвучить позицию по СВПД

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси попросил его озвучить позицию по СВПД - Совместному всеобъемлющему плану действий по Иранской ядерной программе.

«Мне очень важно узнать вашу позицию по СВПД», - сказал Путин.

Также президент России упомянул, что отношения Ирана и Евразэс развиваются на основе временного соглашения. По словам Путина, ведется активная работа, чтобы создать долгосрочную основу для этих отношений, чтобы создать зону свободной торговли между Ираном и Евразэс.

Кроме этого, Путин упомянул активную роль Ирана в качестве наблюдателя в Шанхайской организации сотрудничества.

Также Путин на встрече с главой Ирана выразил обеспокоенность ситуацией в Афганистане.