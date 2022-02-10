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Свищев призвал «не кошмарить» ситуацию с Валиевой на ОИ

Виктория Ивашечкина
11:43 10.02.2022
По словам председателя комитета Госдумы, необходимо аккуратно дождаться решения данной проблемы.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Dmitry Golubovich, GlobalLookPress
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Председатель Комитета ГД РФ по физической культуре, спорту и молодежной политике Дмитрий Свищев прокомментировал «Звезде» слухи о проблемах с допинг-тестом фигуристки Камилы Валиевой на ОИ-2022 в Пекине.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что именно из-за теста россиянки была отложена церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде. Церемонию награждения победителей и призеров турнира назначили на вторник, 8 февраля, однако впоследствии ее перенесли на неопределенный срок. 

В понедельник, 7 февраля, российским фигуристам удалось завоевать победу в командном турнире по фигурному катанию на ОИ. Олимпийской чемпионкой, в частности, стала Камила Валиева, которая выступила в одиночном женском катании.

«На всех спортсменов антидопинговое законодательство действует вне зависимости от возраста. Есть список запрещенных препаратов, которые нельзя принимать. Если претензий нет к Валиевой, то пусть играет, выступает. Мы будем и дальше с большим восхищением смотреть на ее катание. Нет претензий - нет вопросов, ничего не надо отменять», - отметил Свищев.

По его словам, 15-летняя девушка является спортсменкой высокого уровня, поэтому «практически невероятно, чтобы она чего-то принимала».

«Не надо кошмарить ситуацию. Нужно аккуратно дождаться разрешения этой проблемы», - подчеркнул председатель комитета ГД.

Ранее пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина заявила, что Камила Валиева не отстранена от участия в зимних Олимпийских играх.

В свою очередь, глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что эти данные являются слухами и спекуляциями. Он добавил, что возникла ситуация, которая требует юридических консультаций.

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