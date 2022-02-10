В Федерации фигурного катания заявили, что Валиева не отстранена от участия в Играх

Российская фигуристка Камила Валиева не отстранена от участия в зимних Олимпийских играх в Пекине. Об этом «Звезде» заявила пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина.

«Заявления Международного олимпийского комитета нет. Она не отстранена», - сообщила она.

Напомним, что в понедельник, 7 февраля, российским фигуристам удалось завоевать победу в командном турнире по фигурному катанию на ОИ. Олимпийской чемпионкой, в частности, стала Камила Валиева, которая выступила в одиночном женском катании.

Церемонию награждения победителей и призеров турнира назначили на вторник, 8 февраля, однако впоследствии ее перенесли на неопределенный срок. Затем в СМИ появились сообщения, что задержка церемонии награждения произошла из-за проблем с допинг-пробой у 15-летней Валиевой.

Впоследствии Минспорта РФ назвало преждевременными комментарии относительно появившейся информации. В ведомстве отметили, что позиция РФ заключается в неуклонном противодействии любым видам нарушений спортивных правил и олимпийской этики.

Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что эти данные являются слухами и спекуляциями. Он добавил, что возникла ситуация, которая требует юридических консультаций.

Сегодня, 10 февраля, Валиева приняла участие в тренировке в Столичном дворце спорта, где 15 февраля начнутся соревнования по фигурному катанию среди женщин.