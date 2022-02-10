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В ЛДПР рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 Жириновского

Виктория Ивашечкина
10:26 10.02.2022
Накануне появилась информация о том, что лидер ЛДПР был госпитализирован с инфекцией в московскую ЦКБ.
В ЛДПР рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 Жириновского
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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В пресс-службе ЛДПР рассказали, что заболевший коронавирусом глава фракции Владимир Жириновский чувствует себя нормально. Он дает поручения и работает с документами.

«Самочувствие у Жириновского нормальное, он работает с документами и передает поручения», - цитирует ТАСС пресс-службу ЛДПР.

Накануне в СМИ появилась информация, что Жириновский был госпитализирован с коронавирусом в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в Москве. В ЛДПР эти данные в разговоре со «Звездой» опровергли, заявив, что Жириновский хорошо себя чувствует и продолжает работать. 

Позже в пресс-службе Минздрава сообщили, что политик находится в ЦКБ с 2 февраля с «омикроном». По данным ведомства, состояние Жириновского стабильное, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. 

В четверг в СМИ появилась информация о том, что Владимир Жириновский в течение двух недель скрывал, что заболел коронавирусной инфекцией. Утверждалось, что о диагнозе руководителя фракции был осведомлен только узкий круг лиц.

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