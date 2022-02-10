СМИ: Жириновский две недели скрывал заражение коронавирусом

Депутат Государственной думы РФ, руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский в течение двух недель скрывал, что заболел коронавирусной инфекцией, передает «Коммерсант», ссылаясь на неназванный источник, близкий к Минздраву.

По данным собеседника издания, в центральном аппарате партии сообщили сотрудникам, что Жириновский в профилактических целях из-за распространения «омикрона» временно принял решение временно уйти на самоизоляцию и работать из дома. Как утверждает источник газеты, о диагнозе руководителя фракции был осведомлен только узкий круг лиц.

Ранее в СМИ появились сообщения, что лидер партии был госпитализирован с коронавирусом в Центральную клиническую больницу в Москве. В ЛДПР эти данные в разговоре со «Звездой» опровергли, заявив, что Жириновский хорошо себя чувствует и продолжает работать.

Впоследствии в пресс-службе Минздрава сообщили, что политик находится в ЦКБ со 2 февраля с «омикроном». По данным ведомства, состояние Жириновского стабильное, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.