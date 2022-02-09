В Минздраве РФ подтвердили госпитализацию Жириновского

Бессменный лидер политической партии ЛДПР Владимир Жириновский госпитализирован в ЦКБ со 2 февраля с диагнозом COVID-19. У него выявлен омикрон-штамм, сообщили в пресс-службе Минздрава России. По данным ведомства, состояние Жириновского стабильное, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«В связи с поступающими вопросами пресс-служба Минздрава сообщает, что Владимир Жириновский был госпитализирован 2 февраля в ЦКБ с диагнозом COVID "омикрон". Его состояние стабильное. Владимиру Жириновскому оказывается вся необходимая медицинская помощь», - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы Минздрава.

Днем в среду, 9 февраля, ряд российских СМИ сообщил о госпитализации лидера ЛДПР Владимира Жириновского. «Звезда» связалась с пресс-службой партии, где данную информацию опровергли, отметив, что глава фракции находится на рабочем месте. Однако, несмотря на опровержения, в течение дня лента новостей продолжала полниться сообщениями от разных изданий об ухудшении самочувствия политика.