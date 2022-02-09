В ЛДПР опровергли информацию о госпитализации Жириновского
В пресс-службе ЛДПР заявили, что политик находится на рабочем месте.
© Фото: Dmitry Golubovich, RussianLook, globallookpress
В пресс-службе ЛДПР опровергли появившиеся ранее в СМИ сообщения о госпитализации лидера партии Владимира Жириновского.
«Жириновский чувствует себя хорошо, работает. Информацию анонимов мы не подтверждаем», - ответил «Звезде» глава пресс-службы ЛДПР Александр Дюпин на вопрос о самочувствии политика.
Ранее РИА Новости, ссылаясь на источник, распространили информацию, что Владимир Жириновский был госпитализирован в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в Москве. При этом о диагнозе главы думской фракции агентство не сообщило.
В конце декабря прошлого года Жириновский привился от коронавируса в восьмой раз. По словам политика, все уколы он перенес без каких-либо последствий.