СМИ: актер Илья Глинников пропал в Казахстане

По информации СМИ, российский актер Илья Глинников перестал выходить на связь во время экспедиции в Казахстане.

Как сообщает Telegram-канал Mash, Глинников прибыл в республику еще до наступления Нового года, чтобы в составе туристической группы взойти на пик Талгар.

Предположительно третьего января актер связался со своей матерью и сообщил, что у тургруппы достаточно запасов еды. Далее сообщается, что на следующий день связи с ним уже не было.

Ранее в Казахстане пропали двое сотрудников газеты «Московский комсомолец». Последний раз они выходили на связь пятого января.

Незадолго до этого в Алма-Ате задержали корреспондента RT Станислава Обищенко. Позже появилась информация о его освобождении.