СМИ: актер Илья Глинников пропал в Казахстане
Сообщается, что артист не выходит на связь с третьего января.
© Фото: Lev Ilyin Global Look Press
По информации СМИ, российский актер Илья Глинников перестал выходить на связь во время экспедиции в Казахстане.
Как сообщает Telegram-канал Mash, Глинников прибыл в республику еще до наступления Нового года, чтобы в составе туристической группы взойти на пик Талгар.
Предположительно третьего января актер связался со своей матерью и сообщил, что у тургруппы достаточно запасов еды. Далее сообщается, что на следующий день связи с ним уже не было.
Ранее в Казахстане пропали двое сотрудников газеты «Московский комсомолец». Последний раз они выходили на связь пятого января.
Незадолго до этого в Алма-Ате задержали корреспондента RT Станислава Обищенко. Позже появилась информация о его освобождении.