Корреспондент RT задержан в Казахстане

В Казахстане задержали внештатного корреспондента телеканала RT Станислава Обищенко. Причины и обстоятельства его задержания не приводятся.

«Внештатный корреспондент RT Станислав Обищенко задержан в Казахстане», - говорится в сообщении Telegram-канала RT.

Напомним, что ранее четырехлетняя девочка была убита в ходе массовых беспорядков в Алма-Ате. Отец девочки рассказал, что она попала под пулю, когда ехала в машине с его братом за продуктами.

Жители городов Жанаозен и Актау 2 января массово вышли на улицы, призывая к снижению цен на топливо. По их словам, с 1 января цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге, демонстранты требовали снизить ее до 50-60. Тогда в Актау собралось около 4000 протестующих. Волна массовых протестов прокатилась по многим регионам Казахстана, сопровождалась отключением Интернета, убийствами правоохранителей и погромами. Согласно официальным данным, число погибших сотрудников правоохранительных органов в результате массовых антиправительственных акций выросло до 18.