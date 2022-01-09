В Казахстане четвертые сутки не выходят на связь журналисты «МК»

Главный редактор сайта «"МК" в Казахстане» Сергей Апарин и менеджер зарубежных проектов газеты Гульнара Минькова находятся в Казахстане и четвертые сутки не выходят на связь.

По информации «МК», Сергей Апарин последний раз связывался с федеральной редакцией пятого января. Журналист был намерен передать материал о событиях в Алма-Ате. После этого он перестал отвечать на звонки.

Также пятого января последний раз выходила на связь Гульнара Минькова, которая находилась в Казахстане на отдыхе вместе с мужем. Супруги сообщили родным, что успели запастись продовольствием в магазине и не выходят из съемных апартаментов в Алма-Ате из-за опасной ситуации на улицах города.

В данный момент сотрудники «МК» на звонки не отвечают, и сообщения до них не доходят ни по СМС, ни в мессенждерах. Об их участи ничего не известно.

Ранее сообщалось о задержании в Алма-Ате корреспондента телеканала RT Станислава Обищенко. Позже появилась информация о его освобождении.