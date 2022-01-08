Задержанный в Казахстане корреспондент RT отпущен на свободу
Ранее журналиста задержали в Алма-Ате без объяснения причин
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Внештатный корреспондент RT Станислав Обищенко, которого ранее задержали в Казахстане, отпущен на свободу и связался с супругой.
Об этом сообщает телеканал RT. По данным СМИ, инцидент с задержанием произошел, когда журналисты приехали в Алма-Ату на площадь Республики чтобы отснять военную технику.
Причины задержания российского корреспондента по-прежнему не названы. В настоящий момент в ситуации разбирается МИД РФ.