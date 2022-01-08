Опубликовано видео прибытия миротворцев ОДКБ из Армении в Казахстан

Министерство обороны России опубликовало кадры прибытия военнослужащих из Армении из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстан. Доставка подразделения контингента осуществлялась транспортными самолетами Ил-76 ВКС России с аэродрома Звартноц.

Напомним, что президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Казахстане и странах ОДКБ с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Кроме того, самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил в Москву с аэродрома Жетыген 25 российских граждан из Алма-Аты, находившихся в республике в туристической поездке.

Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ, направленных в Казахстан по просьбе президента Токаева являются охрана важных государственных и военных объектов, помощь правоохранителям Казахстана и стабилизация обстановки в стране. Также миротворцы ОДКБ не привлекаются к боевым мероприятиям в Казахстане.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов