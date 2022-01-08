Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Опубликовано видео прибытия миротворцев ОДКБ из Армении в Казахстан

19:32 08.01.2022
Военнослужащих доставили с аэродрома Звартноц.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Министерство обороны России опубликовало кадры прибытия военнослужащих из Армении из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстан. Доставка подразделения контингента осуществлялась транспортными самолетами Ил-76 ВКС России с аэродрома Звартноц.

Напомним, что президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Казахстане и странах ОДКБ с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Кроме того, самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил в Москву с аэродрома Жетыген 25 российских граждан из Алма-Аты, находившихся в республике в туристической поездке.

Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ, направленных в Казахстан по просьбе президента Токаева являются охрана важных государственных и военных объектов, помощь правоохранителям Казахстана и стабилизация обстановки в стране. Также миротворцы ОДКБ не привлекаются к боевым мероприятиям в Казахстане.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:32 Армия
Видео
Опубликовано видео прибытия миротворцев ОДКБ из Армении в Казахстан
17:55 В стране и мире
В Тюмени умерли 9 человек от отравления метиловым спиртом
16:11 В стране и мире
Четырехлетняя девочка была убита в ходе массовых беспорядков в Алма-Ате
15:08 В стране и мире
Видео
Синоптик предупредил о непрерывных снегопадах в Москве в последние праздничные дни
10:50 В стране и мире
СК сообщил об отравлении хлором 11 человек в Башкирии
Популярное
«Отец казахского хип-хопа» убит мародерами во время протестов в Алма-Ате
Назарбаев находится в Нур-Султане и призывает сплотиться вокруг Токаева
Секретариат ОДКБ: Казахстан заявил о вторжении подготовленных из-за рубежа банд
В МИД РФ назвали «хамским» высказывание Блинкена по Казахстану
Видео
Опубликовано видео работы силовиков в Талдыкоргане
СМИ: в пригороде Алма-Аты ведется бой вдоль автотрассы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.