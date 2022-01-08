ВТА РФ завершила переброску миротвоческих сил Армении в Казахстан

Самолетами военно-транспортной авиации Минобороны России завершена переброска военнослужащих вооруженных сил Армении из состава миротворческих сил ОДКБ в Республику Казахстан. Подразделение миротворческого контингента ВС Армении из состава миротворческих сил ОДКБ доставлено с аэродрома Звартноц в Армении на аэродром Алма-Аты военно-транспортными самолетами Ил-76 ВКС России.

В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 г., в Республику Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности. В их состав входят подразделения вооруженных сил Российской Федерации, Республики Белоруссия, Республики Армения, Республики Таджикистан и Киргизской Республики.

Глава российского военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу по закрытым каналам связи взаимодействует со своими коллегами из стран ОДКБ, министрами обороны Республики Казахстан Муратом Бактаевым, Республики Армения Суреном Папикяном, Республики Беларусь Виктором Хрениным, Киргизской Республики Таалайбеком Омуралиевым и Республики Таджикистан Ширали Мирзо и по вопросам переброски миротворческого контингента и проведения миротворческой операции коллективных сил ОДКБ в Казахстане. По всем обсуждаемым вопросам достигается согласие.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Вадим Михеев