Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

ВТА РФ завершила переброску миротвоческих сил Армении в Казахстан

13:51 08.01.2022
Подразделение миротворческого контингента ВС Армении из состава миротворческих сил ОДКБ доставлено с аэродрома Звартноц.
ВТА РФ завершила переброску миротвоческих сил Армении в Казахстан
© Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

Самолетами военно-транспортной авиации Минобороны России завершена переброска военнослужащих вооруженных сил Армении из состава миротворческих сил ОДКБ в Республику Казахстан. Подразделение миротворческого контингента ВС Армении из состава миротворческих сил ОДКБ доставлено с аэродрома Звартноц в Армении на аэродром Алма-Аты военно-транспортными самолетами Ил-76 ВКС России.

В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 г., в Республику Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности. В их состав входят подразделения вооруженных сил Российской Федерации, Республики Белоруссия, Республики Армения, Республики Таджикистан и Киргизской Республики.

Глава российского военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу по закрытым каналам связи взаимодействует со своими коллегами из стран ОДКБ, министрами обороны Республики Казахстан Муратом Бактаевым, Республики Армения Суреном Папикяном, Республики Беларусь Виктором Хрениным, Киргизской Республики Таалайбеком Омуралиевым и Республики Таджикистан Ширали Мирзо и по вопросам переброски миротворческого контингента и проведения миротворческой операции коллективных сил ОДКБ в Казахстане. По всем обсуждаемым вопросам достигается согласие.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Вадим Михеев

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.