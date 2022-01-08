В стране и мире Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Казахстане и странах ОДКБ Алексей Курильченко Стороны обсудили формат дальнейших переговоров глав государств ОДКБ. © Фото: ORDA.KZ, XinHua, Globallookpress Читайте нас на: Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. В ходе диалога стороны обсудили ситуацию в странах ОДКБ, в частности сложную обстановку в Казахстане. «Состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудили ситуацию в странах ОДКБ, в том числе в Казахстане. Александр Лукашенко и Владимир Путин также обсудили формат дальнейших переговоров глав государств ОДКБ», - говорится в сообщении на сайте президента Белоруссии. Ранее Путин обсудил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым актуальную обстановку с протестами в республике. Как заявил Токаев, ситуация в Казахстане «развивается в сторону стабилизации». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика