Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Казахстане и странах ОДКБ
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. В ходе диалога стороны обсудили ситуацию в странах ОДКБ, в частности сложную обстановку в Казахстане.
«Состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудили ситуацию в странах ОДКБ, в том числе в Казахстане. Александр Лукашенко и Владимир Путин также обсудили формат дальнейших переговоров глав государств ОДКБ», - говорится в сообщении на сайте президента Белоруссии.
Ранее Путин обсудил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым актуальную обстановку с протестами в республике. Как заявил Токаев, ситуация в Казахстане «развивается в сторону стабилизации».