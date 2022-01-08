Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Казахстане и странах ОДКБ

Алексей Курильченко
13:27 08.01.2022
Стороны обсудили формат дальнейших переговоров глав государств ОДКБ.
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Казахстане и странах ОДКБ
© Фото: ORDA.KZ, XinHua, Globallookpress
Читайте нас на:

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. В ходе диалога стороны обсудили ситуацию в странах ОДКБ, в частности сложную обстановку в Казахстане.

«Состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудили ситуацию в странах ОДКБ, в том числе в Казахстане. Александр Лукашенко и Владимир Путин также обсудили формат дальнейших переговоров глав государств ОДКБ», - говорится в сообщении на сайте президента Белоруссии.

Ранее Путин обсудил по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым актуальную обстановку с протестами в республике. Как заявил Токаев, ситуация в Казахстане «развивается в сторону стабилизации».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.