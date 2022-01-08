Самолеты ВКС РФ вернули в Москву 25 россиян из Алма-Аты

Самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил в Москву с аэродрома Жетыген в Казахстане 25 российских граждан из Алма-Аты, находившихся в республике в туристической поездке.

Доставленные в Россию самолетами военно-транспортной авиации российские граждане прибыли в Алма-Ату на новогодние праздники на один из горнолыжных курортов. В результате обострения ситуации и прекращения работы международного аэропорта «Алматы» российские туристы оставались в одной из гостиниц города. Находясь в отеле, они обратились к руководству российским контингентом миротворческих сил с просьбой о помощи в доставке их на территорию Российской Федерации.

В настоящее время вся группа российских туристов самолетом ВТА доставлена из Алма-Аты в Москву.

Ранее россиянка рассказала, что в ночь захвата аэропорта Алма-Аты из Казахстана не смогли вылететь свыше 40 россиян. Люди в течение 15 часов прятались от мародеров в закрытом самолете.