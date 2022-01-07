Лукашенко провел телефонный разговор с Назарбаевым

По данным СМИ, президент Белоруссии Александр Лукашенко повел телефонный разговор с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Стороны подробно обсудили обстановку, сложившуюся в Казахстане на фоне протестов.

Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу президента Белоруссии. Ранее стало известно, что 11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев представит кандидатуру нового премьер-министра. Кроме того, в Казахстане заявили, что силы ОДКБ не занимаются ликвидацией боевиков.

Помимо этого министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу заявил, что поддерживает постоянный рабочий контакт с коллегой из Казахстана. Также, по словам Дмитрия Пескова, глава российского оборонного ведомства постоянно докладывает президенту России о ходе переброски контингента в Республику и выполнении поставленных задач с начала операции.