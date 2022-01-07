Токаев представит кандидатуру нового премьер-министра Казахстана 11 января

По данным СМИ, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев скоро представит кандидатуру нового премьер-министра страны. Отмечается, что глава государства обнародует кандидатуру 11 января.

Об этом сообщает Sputnik Казахстан. Ранее президент России Владимир Путин обсудил с Токаевым совместные действия в рамках ОДКБ. По словам Дмитрия Пескова, обсуждались шаги « для борьбы с международным терроризмом и в целях обеспечения порядка, а также безопасности граждан Казахстана».

Кроме того, казахстанский лидер заявил, что отдал приказ стрелять на поражение по боевикам, действующим в стране. Он также отметил, что операция против несложивших оружие боевиков продолжается.