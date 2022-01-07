Шойгу поддерживает постоянный контакт с министром обороны Казахстана
Глава оборонного ведомства взаимодействует со своими коллегами из стран ОДКБ.
© Фото: Министерство обороны России
Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу поддерживает постоянный рабочий контакт с коллегой из Казахстана.
Глава Минобороны с помощью закрытых каналов связи взаимодействует с коллегами из ОДКБ - министрами обороны Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизской Республики.
Стороны обсуждают вопросы переброски миротворцев и проведения миротворческой операции в Казахстане. По всем обсуждаемым вопросам достигается согласие.
Ранее президент России Владимир Путин также провел телефонные переговоры с коллегами из других стран ОДКБ, в частности, с лидером Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым.