В стране и мире Шойгу поддерживает постоянный контакт с министром обороны Казахстана Егор Левин Глава оборонного ведомства взаимодействует со своими коллегами из стран ОДКБ. © Фото: Министерство обороны России Читайте нас на: Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу поддерживает постоянный рабочий контакт с коллегой из Казахстана. Глава Минобороны с помощью закрытых каналов связи взаимодействует с коллегами из ОДКБ - министрами обороны Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизской Республики. Стороны обсуждают вопросы переброски миротворцев и проведения миротворческой операции в Казахстане. По всем обсуждаемым вопросам достигается согласие. Ранее президент России Владимир Путин также провел телефонные переговоры с коллегами из других стран ОДКБ, в частности, с лидером Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика