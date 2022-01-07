Путин обсудил с Токаевым совместные действия в рамках ОДКБ

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с коллегами из других стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в частности, с лидером Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, российский лидер неоднократно беседовал с Токаевым.

«Обсуждалась обстановка в Казахстане и совместные действия в рамках мандата ОДКБ для борьбы с международным терроризмом и в целях обеспечения порядка, а также безопасности граждан Казахстана», - цитирует РИА Новости слова Пескова.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу постоянно докладывает Путину о ходе переброски контингента в Казахстан и выполнении поставленных задач с начала операции.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что миротворцы ОДКБ не привлекаются к боевым мероприятиям в Казахстане. Миротворцы выполняют задачи по охране жизненно важных объектов, аэродромов, ключевых объектов социальной инфраструктуры. Кроме того, военно-транспортная авиация РФ начала доставлять военнослужащих ВС Таджикистана в Казахстан.

