Самолеты Ил-76 ВКС РФ перебрасывают в Казахстан миротворцев из Киргизии

Российская военно-транспортная авиация доставляет военнослужащих вооруженных сил Киргизии из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Республику Казахстан. Переброску миротворческого контингента и военной техникой ВС Киргизии осуществляют два военно-транспортных самолета Ил-76 ВКС РФ. Самолеты вылетели с аэродрома Кант Киргизии.

Ранее военно-транспортная авиация РФ начала переброску военнослужащих ВС Таджикистана в Казахстан. Доставку сил также осуществляют самолеты Ил-76 ВКС РФ. Кроме того, в Республику отправилась армянская часть миротворческих сил ОДКБ.

Также президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с коллегами из других стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в частности, с лидером Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. Напомним, что главными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ, направленных в Казахстан по просьбе президента Токаева являются охрана важных государственных и военных объектов, помощь правоохранителям государства и стабилизация обстановки в стране.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.