Военно-транспортная авиация РФ доставляет военнослужащих ВС Таджикистана в Казахстан

Российская военно-транспортная авиация осуществляет переброску вооруженных сил Таджикистана из состава миротворческих сил ОДКБ в Казахстан. Доставку военнослужащих производит военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ из аэропорта Гиссар Таджикистана.

Ранее в Казахстан отправилась армянская часть миротворческих сил ОДКБ. Воздушная группировка Минобороны РФ из более 70 самолетов круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан в соответствии с решением Совета коллективной безопасности организации от 6 января.

Кроме того, в Республику прибыли и миротворцы из Белоруссии. Миротворческая рота Белоруссии сформирована из состава 103-ей воздушно-десантной Витебской бригады сил специальных операций. Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ, направленных в Казахстан по просьбе президента Токаева являются охрана важных государственных и военных объектов, помощь правоохранителям Казахстана и стабилизация обстановки в стране.

Материал подготовила: Елизавета Потейчук