В ОДКБ назвали задачи Коллективных миротворческих сил в Казахстане

Главными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ, направленных в Казахстан по просьбе президента Токаева являются охрана важных государственных и военных объектов, помощь правоохранителям Казахстана и стабилизация обстановки в стране. Об этом заявил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

«Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ станет охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле. От РФ в состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск. В настоящее время самолетами военно-транспортной авиации ВКС России осуществляется переброска на территорию Республики Казахстан российской части миротворческого контингента. Передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач», - заявил Зайнетдинов.

Ранее из аэродрома Чкаловский вылетел самолет с подразделением российских ВДВ, которое входит в состав Коллективных миротворческих сил. Также в его составе силы республик Белоруссия, Армения, Таджикистан и Киргизии. Также в аэродром выдвинулась колонна бронетехники ВДВ РФ.