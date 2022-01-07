Белорусские миротворцы прибыли в Казахстан

Белорусские подразделения, входящие в состав миротворческого контингента ОДКБ, прибыли в Казахстан. Они были доставлены в аэропорт Жетиген на российском самолете Ил-76.

На кадрах видно, что из самолета выезжает бронетранспортер и выходят военнослужащие. Миротворческая рота Белоруссии сформирована из состава 103-ей воздушно-десантной Витебской бригады сил специальных операций.

Ранее в аэропорт Алма-Аты прибыли самолеты с российским десантниками, входящими в состав миротворческого контингента. Общая численность миротворческих сил ОДКБ будет насчитывать порядка 2,5 тысячи человек.