Белорусские миротворцы прибыли в Казахстан
Самолет Ил-76 приземлился в селе Жетиген.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Белорусские подразделения, входящие в состав миротворческого контингента ОДКБ, прибыли в Казахстан. Они были доставлены в аэропорт Жетиген на российском самолете Ил-76.
На кадрах видно, что из самолета выезжает бронетранспортер и выходят военнослужащие. Миротворческая рота Белоруссии сформирована из состава 103-ей воздушно-десантной Витебской бригады сил специальных операций.
Ранее в аэропорт Алма-Аты прибыли самолеты с российским десантниками, входящими в состав миротворческого контингента. Общая численность миротворческих сил ОДКБ будет насчитывать порядка 2,5 тысячи человек.